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Царьград

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Этери Бериашвили провела незабываемый вечер в Radio Monte Carlo

Этери Бериашвили провела незабываемый вечер в Radio Monte Carlo

26.08.26 Radio Monte Carlo организовало вечер бесконечного лета в "Московском Monte Carlo Bar". Выступление Этери Бериашвили и пианиста Карима Харламова стало кульминацией, а гости насладились джазом, гастрономией и уникальной атмосферой.

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