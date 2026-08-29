Этери Бериашвили провела незабываемый вечер в Radio Monte Carlo

26.08.26 Radio Monte Carlo организовало вечер бесконечного лета в "Московском Monte Carlo Bar". Выступление Этери Бериашвили и пианиста Карима Харламова стало кульминацией, а гости насладились джазом, гастрономией и уникальной атмосферой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Илон Маск поддерж...
- Проспект Соколова...
- Шквал огня: у бер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым