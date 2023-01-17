На 1,2 миллиона рублей нарубили дров "черные дровосеки" в Михайловском районе

В Михайловском районе Приморского края выявлены два случая незаконной рубки деревьев. Нарушителей взяли с поличным, возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозят реальные тюремные сроки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.