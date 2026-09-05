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Бизнесмен из Горно-Алтайска попался на продаже контрафактных сумок и часов

Бизнесмен из Горно-Алтайска попался на продаже контрафактных сумок и часов

В Горно-Алтайске у 37-летнего предпринимателя в одном из торговых центров изъяли более 20 товаров под логотипами известных брендов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

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