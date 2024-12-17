У новейших Tesla начали один за одним отказывать бортовые компьютеры Электром...

У новейших Tesla начали один за одним отказывать бортовые компьютерыЭлектромобили Tesla одними из первых получили обиходное определение «гаджетов на колёсах», поскольку их функциональность сильно зависела от возможностей бортовых компьютеров и устанавливаемого на них программного обеспечения.
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