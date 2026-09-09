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Царьград

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Врачи рекомендуют изолировать больных гриппом для предотвращения заражения

Врачи рекомендуют изолировать больных гриппом для предотвращения заражения

При заболевании гриппом важно оставаться дома и обратиться к врачу для назначения лечения. Больного рекомендуется изолировать, проветривать помещение и проводить дезинфекцию.

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