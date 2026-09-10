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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Лоу: «Кэйсона Уоллеса оценивают выше Энтони Блэка и Брэндина Подземски. С зарплатой в 25-33 млн»

У защитника Кэйсона Уоллеса начнется последний год по первому контракту в НБА с «Оклахомой». Уоллес помог «Тандер» выиграть титул (2025) и попал в защитную сборную в прошлом чемпионате.

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