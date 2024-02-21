Практику переработки завядших цветов предложили ввести в крупных городах России

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец обратился к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с предложением ввести в тестовом режиме практику вторичного использования и переработки завядших букетов.
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