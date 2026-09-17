"Герофарм" представил на международном конгрессе в Австрии данные по лечению детского ожирения

Сотрудники научно-исследовательского центра «Герофарм» первыми в мире представили промежуточные результаты клинических исследований препаратов с тирзепатидом для лечения детского ожирения.
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Ужас ставить на детях такие эксперименты, с таким токсичным препаратом, там же бензиловый спирт в составе(