Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Владивостока

В международном аэропорту «Владивосток» возникла проблема с прибытием нескольких самолетов. Часть из них прибудет на аэродром с задержкой, а три вовсе не смогли приземлиться, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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