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РВ: В бою на Запорожском фронте у Орехова "Краснополи" уничтожают "Леопарды" и Bradley ВСУ

РВ: В бою на Запорожском фронте у Орехова "Краснополи" уничтожают "Леопарды" и Bradley ВСУ

В бою на Запорожском направлении у Орехова "Краснополи" Вооруженных сил Российской федерации уничтожают немецкие танки "Леопард" и американские боевые машины Bradley, сообщает и публикует кадры Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

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