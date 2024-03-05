«Мегамаркет» открыл корнер для упаковки подарков в «Авиапарке»

«Мегамаркет» провел исследование о том, как россияне дарят и принимают подарки. Больше 55% опрашиваемых в ответ на подарок слышали фразы: «Да не нужно было», «Лучше бы себе что-то купили», «Зачем же так тратиться».
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