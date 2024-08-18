🇷🇺🇺🇦 Курское направление: локальные бои на почти всех участках фронта - что известно исходу 18 августа 2024 года В течение дня в Курской области продолжались бои.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: локальные бои на почти всех участках фронта - что известно исходу 18 августа 2024 года В течение дня в Курской области продолжались бои.
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