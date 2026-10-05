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Татар-информ

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Рамзан Кадыров получил высшую награду Духовного собрания мусульман России

Рамзан Кадыров получил высшую награду Духовного собрания мусульман России

Фото: dsmr.ru Муфтий Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом имени первого муфтия Российской империи Мухамеджана-хазрата Хусаинова I степени.

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