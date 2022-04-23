При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина

В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погиб как минимум один человек. Землетрясение произошло в 21:07 (00:07 по московскому времени) в 16 км от города Столац и 42 км от города Мостар, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).