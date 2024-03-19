CNN: Маск рассказал о встрече с Трампом и употреблении кетамина от депрессии

Бизнесмен Илон Маск объявил об употреблении кетамина. В интервью телеведущему Дону Лемону владелец X (бывшего Twitter) рассказал о лечении депрессии и встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
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