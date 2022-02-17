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Мужчине воткнули нож в грудь в ходе разборок на улице Жени Егоровой

Мужчине воткнули нож в грудь в ходе разборок на улице Жени Егоровой

В Выборгском районе Петербурга выясняются обстоятельства уличного конфликта. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, во вторник вечером в службу «112» поступило сообщение о драке у дома № 4, корпус 1 по улице Жени Егоровой.

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