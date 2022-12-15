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Бывший вице-канцлер Австрии заявил о неизбежности сырьевого дефицита в ЕС из-за санкций

Бывший вице-канцлер Австрии заявил о неизбежности сырьевого дефицита в ЕС из-за санкций

Антироссийские санкции вызовут сырьевой дефицит в Европейском союзе. Уверенность в этом выразил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

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