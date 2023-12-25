Боец Монсон: я больше не получу американскую визу, ведь я против политики США

Американский боец Джефф Монсон, который несколько лет назад получил российское гражданство, а в 2023 году отказался от американского паспорта, признался, что на сегодняшний момент не имеет возможности видеться со своими детьми, которые остались в США.
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