На севере Красноярского края полицейские и общественники организовали экскурсию для детей из летнего лагеря

В Дудинке в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» для ребят из летнего пришкольного лагеря сотрудники полиции и председатель Общественного совета при ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Юрий Круць организовали экскурсию в Госавтоинспекцию.