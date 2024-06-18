На севере Красноярского края полицейские и общественники организовали экскурсию для детей из летнего лагеря

В Дудинке в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» для ребят из летнего пришкольного лагеря сотрудники полиции и председатель Общественного совета при ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Юрий Круць организовали экскурсию в Госавтоинспекцию.
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