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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» громит «Сити» после первого тайма – 3:0. 14.00 – «горожане» спасутся

«Ман Сити» разгромно проигрывает «ПСЖ» в матче ЛЧ (0:3, перерыв). В составе парижан в первом тайме отличились Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Витинья.

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