Водитель автобуса грубо нарушил ПДД, в результате у пассажира перелом ребра с разрывом ткани легкого.

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 61-летнего водителя городского автобуса, которому инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение пассажиру тяжких телесных повреждений.
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