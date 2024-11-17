Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Трамп получил мандат на то, чтобы прекратить конфликт на Украине. Киев не сможет победить Россию, несмотря на любую предоставляемую помощь

Трамп получил мандат на то, чтобы прекратить конфликт на Украине. Киев не сможет победить Россию, несмотря на любую предоставляемую помощь

Западным союзникам режима Зеленского стоит признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на огромную помощь, которую они предоставляют Киеву, пишет эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.

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