Западным союзникам режима Зеленского стоит признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на огромную помощь, которую они предоставляют Киеву, пишет эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.
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