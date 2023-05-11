Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом

Майские праздники для многих россиян не только отличный повод отдохнуть и набраться сил, но и головная боль в виде буйных соседей по даче, которые притаскивают к себе на шашлыки шумные и не всегда адекватные компании по 20 человек.
Популярные статьи
- "Последнее слово сказал не я, а вот этот мальчишка": Пригожин показал видео с ребенком, который попросил дать снаряды бойцам ЧВК "Вагнер"
- "Мы на стороне добра – это самое главное": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин про обвинения западных СМИ в адрес "Оркестра"
- Ведьма и божий одуванчик на отдыхе: во что нейросети превратили пришедшую на похороны Пугачеву
Свежие комментарии