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Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом

Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом

Майские праздники для многих россиян не только отличный повод отдохнуть и набраться сил, но и головная боль в виде буйных соседей по даче, которые притаскивают к себе на шашлыки шумные и не всегда адекватные компании по 20 человек.

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