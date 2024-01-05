Шестилетнего ребёнка увезли в реанимацию после катания на ватрушке в Шуваловском парке

Врачи диагностировали у ребёнка очаговую травму головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Шестилетнего ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию после катания на ватрушке в Шуваловском парке в посёлке Парголово.