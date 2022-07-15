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Джолион Палмер: «Лучший шанс «Мерседеса» на победу – Гран-при Франции»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер оценил шансы «Мерседеса» победить на Гран-при Франции.

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