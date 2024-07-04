Дочь короля Хельма на новом кадре аниме-адаптации “Властелина колец” В пред...

Дочь короля Хельма на новом кадре аниме-адаптации “Властелина колец”В преддверии ежегодной выставки Anime Expo, которая пройдёт с 4 по 7 июля, создатели аниме-приквела “Властелин колец: Война рохирримов” порадовали своих поклонников, поделившись новым кадром из предстоящего фильма.