Дочь короля Хельма на новом кадре аниме-адаптации “Властелина колец” В пред...

Дочь короля Хельма на новом кадре аниме-адаптации “Властелина колец”В преддверии ежегодной выставки Anime Expo, которая пройдёт с 4 по 7 июля, создатели аниме-приквела “Властелин колец: Война рохирримов” порадовали своих поклонников, поделившись новым кадром из предстоящего фильма.
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