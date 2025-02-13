На должность нового мэра Бердска претендуют три пенсионера и два безработных

Напомним, в комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Бердска вошли первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Наталья Авдеева и депутаты Ирина Диденко и Зоя Родина, которые представляют Бердск в законодательном собрании региона.