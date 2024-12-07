Россия должна наказать Абхазию за демарш – военкор Стешин

ИМ

Ильдус Мамлеев

1. Перестать платить деньги от слов совсем [гордые и самостоятельные], аыкручивайтесь сами. 2. Закрыть границу с Россией, на счёт поставок фруктов, жёстко и на ближайшие 6 месяцев [а потом будем посмотреть]. 3. Продавать все ресурсы и энергетику только по мировым ценам, по 100% предоплате. 4. Полностью закрыть поток туристов из России [сославшись на высокую криминогенную обстановку]. И фсё. Сидим и смотрим что будет.