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Россия должна наказать Абхазию за демарш – военкор Стешин

Россия должна наказать Абхазию за демарш – военкор Стешин

Политнавигатор В ответ на демарш со сторона Абхазии, отказавшейся подписывать инвестиционное соглашение с Россией, Москва должна жестко отреагировать.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
1. Перестать платить деньги от слов совсем [гордые и самостоятельные], аыкручивайтесь сами. 2. Закрыть границу с Россией, на счёт поставок фруктов, жёстко и на ближайшие 6 месяцев [а потом будем посмотреть]. 3. Продавать все ресурсы и энергетику только по мировым ценам, по 100% предоплате. 4. Полностью закрыть поток туристов из России [сославшись на высокую криминогенную обстановку]. И фсё. Сидим и смотрим что будет.
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