В суд спустя год поступило дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"

В Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге поступило уголовное дело автора скандальных постов о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Николая Конашенка об оправдании терроризма.
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