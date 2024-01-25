Террористке Треповой вынесли самый суровый «женский» приговор

В четверг, 25 января, в Санкт-Петербурге вынесли обвинительный приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой в совершении теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.