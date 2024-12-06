ФСБ рассекретила документы о карателях из немецкого полка "Бранденбург-800"

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы, в которых говорится о карательной деятельности немецкого полка "Бранденбург-800", который с начала 1943 года проводил на территории СССР карательные операции по борьбе с партизанами и гражданским населением.
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