Президент ВАРПЭ Зверев заявил, что в Балтии лишают Европу российской рыбы

Страны Балтии обвинили Россию в незаконном промысле рыбы с целью получения конкурентного преимущества и исключения российской рыбы с европейского рынка, что может привести к дефициту и увеличению цен в ЕС.
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