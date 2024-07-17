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Президент ВАРПЭ Зверев заявил, что в Балтии лишают Европу российской рыбы

Президент ВАРПЭ Зверев заявил, что в Балтии лишают Европу российской рыбы

Страны Балтии обвинили Россию в незаконном промысле рыбы с целью получения конкурентного преимущества и исключения российской рыбы с европейского рынка, что может привести к дефициту и увеличению цен в ЕС.

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