Матвиенко назвала убийство военкора Еремина террористическим актом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина целенаправленным и подлым убийством мирного человека и террористическим актом, организаторы которого обязательно понесут ответственность.
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