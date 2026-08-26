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Ряд сёл Раздольненского района временно остался без газа из-за аварии: на месте работают специалисты

Ряд сёл Раздольненского района временно остался без газа из-за аварии: на месте работают специалисты

Газоснабжение приостановлено в посёлке Раздольное, а также в сёлах Ботаническое, Волочаевка, Ковыльное, Огни, Сенокосное, Чернышево, Портовое и Кропоткино, сообщил глава районной администрации Денис Олейник.

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