"Поликлиника - платно, скорая помощь - бесплатно": Мигранты уже даже не стесняются. Откровения фельдшера

НП

Наталья Павлова

И нам ещё будут рассказывать о том, что мигранты нужны российской экономике? Это не считая ещё пособий ими полученных, квартир в обход российским семьям, выведенных из России денег... И убитых и покалеченных ими российских граждан. Может быть кто-то там наверху потрудится посчитать "пользу" для России от их труда и затраты на содержание этих "тружеников"?