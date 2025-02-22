Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Поликлиника - платно, скорая помощь - бесплатно": Мигранты уже даже не стесняются. Откровения фельдшера

"Поликлиника - платно, скорая помощь - бесплатно": Мигранты уже даже не стесняются. Откровения фельдшера

Царьград Фото: коллаж Царьграда В прямом эфире прозвучали откровения фельдшера Евгении Комаровой, которая поделилась, что в ходе работы всё чаще сталкивается с пациентами без гражданства России.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
И нам ещё будут рассказывать о том, что мигранты нужны российской экономике? Это не считая ещё пособий ими полученных, квартир в обход российским семьям, выведенных из России денег... И убитых и покалеченных ими российских граждан. Может быть кто-то там наверху потрудится посчитать &quot;пользу&quot; для России от их труда и затраты на содержание этих &quot;тружеников&quot;?
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6 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 час.
Александр Попов
На ХРЕН ВСЕХ баранов, овец и ягнят. ГНАТЬ пешком за КОРДОН.
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3 час.
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