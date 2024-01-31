Глава СК поручил организовать проверку по факту мошенничества с апартаментами в Петербурге

Десятки покупателей апартаментов не могут оформить свои права собственников, несмотря на произведенную оплату объектов недвижимости Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту массового обмана покупателей апартаментов в Петербурге.
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