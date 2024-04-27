«В зеркалах»: Машков назвал труппу Табакерки отражением ее основателя Табакова

Владимир Машков назвал труппу Табакерки отражением ее основателя Олега Табакова. Своими мыслями художественный руководитель эксклюзивно поделился с автором и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Ланой Шевченко на праздновании 37-летия со дня основания Театра Олега Табакова.
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