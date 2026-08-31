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Счетная палата выявила нарушения Минкультуры при сохранении наследия

Счетная палата выявила нарушения Минкультуры при сохранении наследия

Счетная палата выявила нарушения при исполнении госконтрактов Минкультуры на 66,2 млрд рублей: привлекались субподрядчики без конкурса, увеличены стоимость и сроки работ, утрачено госимущество на 148,5 млн рублей.

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