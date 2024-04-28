В ХМАО число больных ожирением увеличилось в два раза за 10 лет. Скрин

За последние 10 лет число югорчан, которые больны ожирением, возросло в два раза. Если в 2013 году на 100 тысяч населения приходилось 1080 случаев заболевания, то в 2023 — более 2254, сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
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