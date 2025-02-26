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Крымской "скорой" не хватает работников, но дефицит не такой критический

Крымской "скорой" не хватает работников, но дефицит не такой критический

Крымской "скорой" не хватает работников, но дефицит не такой критический.Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

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