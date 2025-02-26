Крымской "скорой" не хватает работников, но дефицит не такой критический.Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
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