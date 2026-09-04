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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билялов о двух поражениях в финале Кубка Гагарина: «В этом году было обиднее. Финал сильно дал по мозгам. В голове поток мыслей – что не так, почему?»

Вратарь « Ак Барса » Тимур Билялов высказался о двух проигранных финалах Кубка Гагарина в составе казанского клуба.

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