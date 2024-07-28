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    Значит мы в праве бомбить эти аэродромы.Украина размещает...

Мэр Курска призвал горожан самим приводить в порядок убежища

Мэр Курска призвал горожан самим приводить в порядок убежища

Мэр Курска призывает горожан принять участие в поддержании порядка в городе. Во время прямой трансляции в социальной сети "Вконтакте" Игорь Куцак ответил на жалобы жителей на состояние бомбоубежищ и подвалов, предложив провести субботники, чтобы привести их в порядок.

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