СК завел уголовное дело из-за смерти 10-летнего мальчика. Ребенок на мотороллере вывозил мусор с приусадебного участка в Калачинском районе и не справился с управлением.
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СК завел уголовное дело из-за смерти 10-летнего мальчика. Ребенок на мотороллере вывозил мусор с приусадебного участка в Калачинском районе и не справился с управлением.