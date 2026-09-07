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Глушенков, Соболев, Даку, Жубал, Кривцов, Олейников, Садулаев, Маркиньос, Касинтура – претенденты на звание лучшего игрока июля-августа в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на звание WINLINE Игрока месяца. Эксперты Альфа-Банк РПЛ, канала «Матч Премьер» и болельщики примут участие в объединенном голосования за июль и август.

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