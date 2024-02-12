Отставной полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного вызвало вопросы на фронте

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что увольнение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вопросы на фронте.
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