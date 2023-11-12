Песков: Украине нужно понять, что Россию победить невозможно

ЛН

Леонид Никоноров

Песков не может понять одно , что они кастрюлеголовые !!! А он что - то хочет дать им понять !!! Это США и Запад уже стали понимать , что им ничего не светит !!! Запад сломал о Россию зубы ! А эти тупорылые , как под наркотой , всё лезут вперёд ! Хотя , почему как ? Настоящие " херои " на передовой почти все на " колёсах " , включая натовских наёмников и , конечно же , " клоуна " !!! Вроде бы , секретарь президента , а такой наивный !!!