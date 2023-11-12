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Песков: Украине нужно понять, что Россию победить невозможно

Песков: Украине нужно понять, что Россию победить невозможно

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что украинским властям нужно понять, что победить Россию невозможно.

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Комментарии
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ЛН
Леонид Никоноров
Песков не может понять одно , что они кастрюлеголовые !!! А он что - то хочет   дать  им понять !!! Это США и Запад уже стали понимать , что им ничего не светит !!!  Запад сломал о Россию зубы ! А эти тупорылые , как под наркотой , всё лезут вперёд ! Хотя , почему как ? Настоящие &quot; херои &quot; на передовой почти все на &quot; колёсах &quot; , включая натовских наёмников и , конечно же , &quot; клоуна &quot; !!! Вроде бы , секретарь президента , а такой наивный !!!
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