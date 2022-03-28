«Селтикс» поднялись на 1-е место в Восточной конференции. В январе команда шла 11-й

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«Бостон» в воскресенье обыграл «Миннесоту» со счетом 134:112 поднялся на 1-е место на Востоке. «Селтикс» вместе с «Хит» имеют турнирный показатель 47-28, опережая флоридцев по личным встречам.