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«Селтикс» поднялись на 1-е место в Восточной конференции. В январе команда шла 11-й

«Бостон» в воскресенье обыграл «Миннесоту» со счетом 134:112 поднялся на 1-е место на Востоке. «Селтикс» вместе с «Хит» имеют турнирный показатель 47-28, опережая флоридцев по личным встречам.

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