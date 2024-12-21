Какие товары россияне предпочитают покупать в декабре?

В последнюю неделю декабря россияне покупают еду для новогоднего стола и живые елки. Об этом заявил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии