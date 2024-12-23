Мужчина сделал необычное предложение возлюбленной: какое место в Новосибирске он выбрал

Однако теперь романтику может грозить штраф за затруднение дорожного движения.На Октябрьском мосту в Новосибирске разыгралась удивительная романтическая сцена: три автомобиля с аварийными сигналами и надписью "Яна, выходи за меня!" на задних стёклах привлекли внимание водителей.
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