Мужчина сделал необычное предложение возлюбленной: какое место в Новосибирске он выбрал

Однако теперь романтику может грозить штраф за затруднение дорожного движения.На Октябрьском мосту в Новосибирске разыгралась удивительная романтическая сцена: три автомобиля с аварийными сигналами и надписью "Яна, выходи за меня!" на задних стёклах привлекли внимание водителей.