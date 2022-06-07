Специальные карты для школьников Приморья доставлены в край

Специальные карты для школьников Приморья доставлены в край

В Приморье поступили карты учащегося в рамках проекта "Цифровое Приморье". По этим устройствам будет осуществляться доступ детей в школы Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки в новом учебном году.

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